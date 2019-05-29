AGİ 2019 ne kadar? AGİ 2019 tablosu...

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’nın özel markası Preo, My Cook serisi ile küçük ev aletleri segmentine giriyor. Preo My Cook altında çay makineleri, elektrikli cezveler, tost makineleri ve el blenderları, farklı renk seçenekleri ve fiyat avantajıyla tüketiciye sunulacak.

Çayseverler için Preo My Cook, ihtiyaca göre 2.4 L hazne, 1.2 L demlik kapasitesine sahip PTM02 DELUX veya 1.7 L su ısıtıcısı, 1 L cam demlik hazne kapasitesine sahip PTM01 ürünlerini satışa sunarken Preo My Cook tost makineleri 5 kademeli ısı ayarı sunuyor ve geniş granitplakasıyla 6 adet tost ekmeği alabiliyor. Preo My Cook Elektrikli Cezveler ise tek seferde 5 fincan kahve alabilen haznesi ve kablosuz kullanım kolaylığı vadediyor.

Preo My Cook Blender Seti, sessiz, sarsıntısız 1000W güçlü motoru ve turbo çalışma özelliği ile uzun süreli kullanım sağlıyor. Paslanmaz çelik mikser ve blender, aynı zamanda 0,8 litre işlem haznesiyle mutfaklara pratiklik getiren Preo My Cook Blender Seti, kırmızı, siyah ve beyaz renk çeşitlerine sahip.

Preo markası ile kişisel bakım ürün gamını da zenginleştiren Teknosa, Preo My Care ailesine Erkek Bakım Seti’nin yanı sıra normal ve seyahat tipi saç kurutma makinelerini de ekledi.