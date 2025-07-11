Prof. Dr. Ahmet Gümen, Bloomberg HT’de
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, bugün saat 16.25'te Bloomberg HT'de açıklamalarda bulunacak
Türkiye’de şap hastalığına ilişkin son durum ne? Alınan önlemler sonuç veriyor mu? Süt piyasasında dengeler nasıl şekilleniyor? Et piyasasındaki son gelişmeler neye işaret ediyor?
Bloomberg HT Tarım ve Gıda Editörü İrfan Donat soruyor, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen canlı yayında yanıtlıyor.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, bugün saat 16.25’te Bloomberg HT’de.