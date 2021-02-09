Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında Trakya Üniversitesi soruşturma başlattı

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım nedeniyle üniversitemiz tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Prof. Kılıç, "Yapmış olduğum bir Facebook paylaşımım neticesinde basında çıkan ve kamuoyuna yansıyan haberler üzerine bu açıklamayı yapmayı lüzumlu gördüm" diyerek ikinci bir açıklama yaptı...

Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında Trakya Üniversitesi soruşturma başlattı
HABERTURK.COM

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım nedeniyle üniversitemiz tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır''

PROF. CEVDET KILIÇ NE DEMİŞTİ

Prof. Dr. Cevdet Kılıç, sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto eylemlerine ilişkin olarak "Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Bir gece vakti işi bitirir ertesi günü işe gideriz bilin istedim" paylaşımında bulunmuştu.

BOĞAZİÇİ REKTÖRÜ PROF. BULU TEPKİ GÖSTERDİ

Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın “Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz” sözlerine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bulu, “Bugün bir akademisyen tarafından üniversitemize ve değerli öğrencilerimize yönelik sarf edilen sözleri kınıyorum.” dedi.

Bulu, “Akademisyen sorumluluğuna sığmayan bu tür talihsiz açıklamalar, uzlaşı kültürümüzün önünde engeldir. Herkesi karşılıklı saygı ve sağduyuya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Soruşturma ve tepkilerin ardından açıklama yapan Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, “15 Temmuz’u kastettim” dedi.

İşte diğer tepkiler:

“ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKSİNİZ”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Ayıptır, kepazeliktir, yüzsüzlüktür, hadsizliktir, millete saygısızlıktır, insana saygısızlıktır. Sayın Erdoğan, bu şımarıklara, bu edepsizliklere daha ne kadar müsaade edeceksin merak ediyorum. Devletin memuru, rektörü, valisi, kaymakamı parti militanı gibi davranamaz. Boğaziçi öğrencilerini tehdit edemez”

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “Gece işi bitirip gündüz işe gideriz” haa! Yazıklar olsun sana Cevdet Kılıç. Alenen öğrencileri asmakla, kesmekle, katletmekle tehdit edenler sizde şunu iyi bilin. Bu yaptıklarınız asla ve asla yanınıza kar kalmaz. Sizin gibiler önünde sonunda adalet önünde hesap vereceksiniz.”

“AÇIK BİR SALDIRI VE TEHDİT İÇERİYOR BU SÖZLER”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, “Açık bir saldırı ve tehdit içeriyor bu sözler. Akıl kârı olmayan bu sözlerin sahibi, İlahiyatçı ve de dekan.”

“AKIL, AYRIŞTIRMAYI DEĞİL İTİDALİ GEREKTİRİR”

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Bu şahıs 1980 öncesi olayları yaşamış mı, acı çekmiş mi? Hiç zannetmiyorum! Akıl, ayrıştırmayı değil itidali gerektirir.”

PROF. CEVDET KILIÇ'TAN İKİNCİ AÇIKLAMA

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma ilişkin ikinci bir açıklama yaparak, "Öğrencilerimize yönelik şiddeti çağrıştıracak bir söylem asla söz konusu olamaz. Her bir öğrencimizi kendi evladımız gibi sevmiş ve yetişmeleri için her türlü gayreti göstermekteyiz ve göstermeye de devam edeceğiz" dedi.

Kılıç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yapmış olduğum bir Facebook paylaşımım neticesinde basında çıkan ve kamuoyuna yansıyan haberler üzerine bu açıklamayı yapmayı lüzumlu gördüm.

Ülkemizin bir kaç noktasında başlatılan protestolar ve gösterilerde birtakım derin yapıların orada boy göstermesi ve kutsallarımıza dil uzatması hangi konumda ve görevde olursak olalım her Türk vatandaşı gibi bizi de derinden üzmüş ve yaralamıştır.

Facebook paylaşımımdaki cümlenin girişinde yer alan “Boğaziçili misiniz Boğazdışılı mısınız” ifademden kasıt; yasa dışı eylemler neticesinde gözaltına alınanlar içerisinde Boğaziçi üniversitesi öğrencilerinin dışında, öğrenci olmayan ve emniyet kayıtlarına göre birtakım yasa dışı örgütlerle bağlantısı tespit edilmiş pek çok kişinin yakalanması ve yurt dışından ard arda içişlerimize müdahale niteliğindeki açıklamaların gelmesi nedeniyledir.

Facebook paylaşımımdaki cümlelerden birinde “Aklınızın ucundan bile geçirmeyin.” derken basında yer alan ve sürekli kulağımıza çalınan “Darbeye zemin hazırlanıyor.” söylemleri nedeniyle kullanılmıştır. Çünkü geçmiş dönemde bu tür provokatif eylemler neticesinde ortaya çıkan iç barış ve huzuru bozucu birtakım kalkışmalar hepimizin malumudur.
“Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz” cümlesinde de 15 Temmuz gecesi sokağa çıkılmış, darbe girişimi bastırılmış, ertesi gün de herkes işine gücüne dönmüştür anlamında, yine “Sokağa çıkar, memleketi darbecilerin elinden kurtarır, ertesi gün işimize döneriz.” Düşüncesi vurgulanmıştır. Bu bir şiddet veya nefret söylemi değildir. Bilakis, şiddeti bertaraf edecek bilinç, dirayet ve inançta olanlarla beraber olduğumu belirtmek isterim.

Bu fikirler tamamen şahsi fikirlerim olup mensubu olmakla gurur duyduğum Üniversite camiasını bağlamamaktadır. Bizim paylaşımımızda öğrencileri hedef alan bir söylem bulunmamaktadır. Sözlerimizin muhatabı öğrenciler değildir. Öğrencilerimize yönelik şiddeti çağrıştıracak bir söylem asla söz konusu olamaz. Her bir öğrencimizi kendi evladımız gibi sevmiş ve yetişmeleri için her türlü gayreti göstermekteyiz ve göstermeye de devam edeceğiz.

Bizim söylediklerimizin muhatabı bu cennet vatanımızda birlik ve kardeşlik içerisinde yaşamak varken, vatanımıza milletimize bayrağımıza kasteden, bölücü, yıkıcı nefret söylemleri ve eylemleriyle dışarıdan destekli provokatörleredir. Bu gibilere karşı her zaman dimdik ayakta duran vatanseverlerle beraber ve daima uyanık olduğumuzu da burada belirtmek isterim.
Yukarıda belirttiğim açıklamalarımın haricinde söylemlerimin kasten farklı taraflara çekilmesinden rahatsızlık duymaktayım. Sosyal medyada şahsıma yapılan linç kampanyalarına ve sözlerimin başka taraflara çekilmesine karşı kanuni haklarımı kullanacağımı ve suç duyurusunda bulunacağımı buradan ifade ediyorum. Kamuoyuna saygı ile duyururum".

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu
GÜNDEMİstanbul'da fırtına çatıları uçurdu
Hızır orucu nasıl tutulur? Hızır orucu ne zaman, saat kaçta açılır?
GÜNDEMHızır orucu nasıl tutulur?
Son dakika: Tepki çeken Boğaziçi paylaşımına soruşturma - Haberler
GÜNDEMTepki çeken Boğaziçi paylaşımına soruşturma
Son dakika: 150 liralık borç için katledildi!- Haberler
GÜNDEM150 liralık borç için katledildi!
SON DAKİKA DEPREM: Bu kez Konya'da sallandı! Son depremler
GÜNDEMKonya'da peş peşe depremler!
Mardin'de sahte para, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu yakalandı
GÜNDEMMardin'de operasyon
Sevgililer Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor 2021? - En güzel Sevgililer Günü hediye önerileri
GÜNDEMSevgililer Günü ne zaman?
Üç aylar ne zaman başlar? - 2021 Üç aylar takvimi ve dini günler listesi
GÜNDEM2021 Üç aylar ne zaman başlar?
Son dakika: Doğalgaz patlaması binayı enkaza çevirdi!
GÜNDEMDoğalgaz patlaması binayı enkaza çevirdi!
İletişim Başkanı Fahretnin Altun: Dijital zorbalığa asla müsaade etmeyiz
GÜNDEM"Dijital zorbalığa izin vermeyiz"