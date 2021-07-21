Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda karşılaşmada kısıtlı seyirci önündeki zorlu atmosferde 28 Temmuz'daki rövanş için avantajlı skoru elde etmek istiyor.

PSV - GALATASARAY

SAAT: 22.00

HAKEM: Alejandro Hernandez

YAYIN: TV8

STAT: Philips

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

YEDEKLER: Müller, Teze, Viergever, Ihatteren, Gakpo, Pröpper, Mauro Junior, Rosario, Bruma, Obispo, Thomas, Oppegard

TEKNİK DİREKTÖR: Roger Schmidt

GALATASARAY: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Sekidika, Ömer, Aytaç, Arda, Emre Kılınç, Kerem, Babel

YEDEKLER: Berk, Fatih, Falcao, Mostafa, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Atalay, Ozornwafor, Barış Alper, Yunus, Ali Yavuz, Feghouli

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

GALATASARAY'DA BEŞ EKSİK

Galatasaray, Hollanda'daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıkıyor.

PSV İLE 7. MÜCADELE

Galatasaray ile PSV, Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya. İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 maçın 4'ünü PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı. Bu maçlarda PSV 10 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray 6 gol kaydetti. İki takım, 1987-1998 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda, 2001-2002 ve 2005-2006'da ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşmıştı.

AVRUPA'DAKİ 289. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında 289. kez sahne alıyor. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 288 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 112 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 383 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 431 gole engel olamadı. Galatasaray'ın mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 116 28 29 59 112 197 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 24 17 6 1 59 22 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 80 31 25 24 126 103 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 288 101 75 112 383 431

FATİH TERİM YÖNETİMİNDEKİ 82. MÜCADELE

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 82. müsabakasına çıkıyor. Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 81 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 32 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 110 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 119 gol gördü. Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi 53 14 11 28 54 92 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 8 8 - - 23 5 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 16 7 6 3 24 16 Kupa Galipleri Kupası 4 3 - 1 9 6 Toplam 81 32 17 32 110 119

DEVLER LİGİ ELEMELERİNDE NAMAĞLUP!

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 9. maçını oynuyor. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Terim yönetiminde çıktığı 8 müsabakanın tümünü kazanmayı başardı. Galatasaray, 1997-1998'de Sion, 1998-1999'da Grasshoppers, 1999-2000'de Rapid Wien ve 2003-2004'te ise CSKA Sofya'yı hem sahasında hem de deplasmanda mağlup ederek Kupa 1'de adını gruplara yazdırdı. Bu müsabakalarda 23 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 5 golüne ise engel olamadı.