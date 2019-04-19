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İki sene önce bugün bu saatlerde doğdun. Hayatımda bebek öpmemiş ben, seninle ne yapacağımı bilmiyordum. Nasıl seveceğimi bile. Allah biliyor ya inanılmaz kolaylaştırdın bana her şeyi. Gazın bile olmadı. Senden önce hayatım bomboştu geyiği yapmak saçma, çünkü hayatım baya eğlenceliydi aslında... Ama senden sonra büyüdüğümü hissettim, daha merhametli olduğumu, yaptığım fenalıklar senden çıkar diye daha iyi biri olduğumu, -yani en azından uğraştım-