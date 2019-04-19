Oyuncu Osman Karagöz ve yazar Selen Pınar Işık, 2015 yılında dünyaevine girmişti. Selen Pınar Işık, 2015 yılında evlendiği oyuncu Osman Karagöz'den geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Selen Pınar Işık'ın oğlu Batı, 2 yaşına bastı. Selen Pınar Işık, oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Pucca, paylaşımına şu notu düştü:
İki sene önce bugün bu saatlerde doğdun. Hayatımda bebek öpmemiş ben, seninle ne yapacağımı bilmiyordum. Nasıl seveceğimi bile. Allah biliyor ya inanılmaz kolaylaştırdın bana her şeyi. Gazın bile olmadı. Senden önce hayatım bomboştu geyiği yapmak saçma, çünkü hayatım baya eğlenceliydi aslında... Ama senden sonra büyüdüğümü hissettim, daha merhametli olduğumu, yaptığım fenalıklar senden çıkar diye daha iyi biri olduğumu, -yani en azından uğraştım-
Bunların ötesinde bana kattığın en güzel şey, eskiden aşkı hayatımın merkezine koymuştum. Kendimi ifade etmem, sevmem, kendime saygı duymam için başka birinin sevgisine ihtiyacım vardı sanki, ne saçmaymış. Seninle birlikte ama kimseye ihtiyacım olmadığını anladım. Bunun sebebi koşulsuz sevgi falan değil, zaten 2 yaşına kadar çocuklar bence sevgi göstermekten anlamıyor. Direk gibi yatıyordun yani düne kadar... Sen bana dayanma ve vazgeçme gücünü verdin, kendimde olmadığımı düşündüğüm binlerce özelliğimi ortaya çıkardın.
Başta bocaladım, korktum, sindim, ne yapacağımı bilemedim; bunu bile sen kolaylaştırdın. O yüzden bebeğim, iyi ki doğurdum seni. İyi ki beni seçtin anne olarak. Bazen benden nefret edeceksin ama çoğunlukla seveceksin bundan eminim. İlk iki senemiz biraz zor geçti, farkındayım. Valla yat kalk dua et bence bunları hatırlamayacaksın. Kalan senelerimize hazır mısın peki?
O kadar nefis hatalar yapacağız aklın şaşacak. Bence gerçek hikayemiz şimdi başlıyor, ne dersin? Seni seviyorum. Ama lütfen artık çığlık atma! Bir de bu şiir bana seni anlatıyor... İnsan insan dedikleri / İnsan nedir şimdi bildim / Can can deyü söylerlerdi / Ben can nedir şimdi bildim...
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