Putin'in malikanesi ortaya çıktı, parka giriş yasaklandı

39 yaşındaki Kabaeva'nın 2000'li yılların başından beri Rusya Devlet Başkanı ile bir ilişki içinde olduğuna ve ondan birkaç çocuğu olduğuna inanılıyor. Kremlin ise Putin ve Kabaeva arasındaki herhangi bir ilişkiyi uzun süredir reddediyor.