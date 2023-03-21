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Putin'in malikanesi ortaya çıktı, parka giriş yasaklandı

Rusya Devlet Başkanı Putin ve sevgilisi Alina Kabaeva'nın Valdai Gölü çevresinde malikaneleri olduğu haberlerinin ortaya çıkmasının ardından milli parkın çevresindaki 'özel koruma bölgesi' genişleştildi.

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  • Putin'in malikanesi ortaya çıktı, parka giriş yasaklandı

    The Moscow Times'ın haberine göre, Rusya'nın kuzeybatısındaki Valdai Milli Parkı'nın bir bölümü, Putin ve sevgilisi Kabaeva'nın bölgede mülk sahibi olduğunun ortaya çıkmasının ardından ziyarete kapatıldı.
  • Putin'in malikanesi ortaya çıktı, parka giriş yasaklandı

    Yetkililer, bağımsız medya kuruluşu Proekt'in haberinden sadece üç gün sonra, "Valdai Gölü'nün kötüleşen ekolojik durumu" nedeniyle milli parkın özel koruma bölgesinin genişletildiğini duyurdu.
  • Putin'in malikanesi ortaya çıktı, parka giriş yasaklandı

    Bölgeyi fiilen tüm ziyaretçilere yasaklı hale getiren koruma alanının genişletilmesi, Valdai Gölü'nün Putin ve eski Olimpik ritmik jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva'ya ait olduğu iddia edilen lüks mülke ev sahipliği yapan bölümünü de içeriyor.
  • Putin'in malikanesi ortaya çıktı, parka giriş yasaklandı

    39 yaşındaki Kabaeva'nın 2000'li yılların başından beri Rusya Devlet Başkanı ile bir ilişki içinde olduğuna ve ondan birkaç çocuğu olduğuna inanılıyor. Kremlin ise Putin ve Kabaeva arasındaki herhangi bir ilişkiyi uzun süredir reddediyor.
  • Putin'in malikanesi ortaya çıktı, parka giriş yasaklandı

    Koruma bölgesinin ihlali durumunda bireyler, 4000 rubleye (52 $) kadar para cezası veya bölgeye "ciddi zarar" verilmesi durumunda 200 bin rubleye (2607 $) kadar para cezası ve iki yıl kamu hizmeti ile cezalandırılabilir.
  • Putin'in malikanesi ortaya çıktı, parka giriş yasaklandı

    Birçok kişi, göl alanını kapatma kararına tepki göstererek bunun asıl amacının parkın ekosistemini değil Putin'in malikanelerini korumak olduğunu öne sürdü.
  • Putin'in malikanesi ortaya çıktı, parka giriş yasaklandı

    Kremlin'den ise konuya yönelik yeni bir açıklama yapılmadı.
  • Putin'in malikanesi ortaya çıktı, parka giriş yasaklandı

    * Haberin görselleri Shutterstock, Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.

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