QNB Finansbank, isim değişikliği ile QNB oldu

Türkiye’de en büyük özel bankalar arasında yer alan, 37 yıllık tecrübesiyle, sektörde oluşturduğu ilklerle fark yaratan QNB Finansbank, 14 Ekim 2024 itibarıyla faaliyetlerine “QNB” olarak devam edeceğini duyurdu. QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan yaptığı değerlendirmede, dünyanın en değerli 40 bankası arasında yer alan, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin lider finansal kuruluşu ve Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank’ın (Q.P.S.C.) uluslararası olarak dünyada tek marka altında büyüme stratejisi paralelinde, Türkiye’de de marka dönüşümüne gidildiğini belirtti. Tan, bankanın yeni dönem hedeflerine dair şu değerlendirmelerde bulundu: “Banka olarak bugüne kadar yürüttüğümüz faaliyetlerimizle Türkiye’de öncü bankalardan biri haline geldik. 2024 yılında etkin bilanço yönetimimiz ile başarılı finansal sonuçlara imza attık. 30 Haziran 2024 itibarıyla 1 trilyon 258 milyar TL’yi aşan aktif büyüklüğümüz, 436 şubemiz ve 12 binden fazla çalışanımızla, Türkiye’nin dört bir yanında istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz.”

REKLAM 37 YILLIK DENEYİM QNB, Türkiye’nin uzun yıllardır sürdürdüğü faaliyetlerinde dijitalleşme ve müşteri odaklı hizmetlerle farklılaştığını dile getiren Tan, “37 yıldır gerek şube ağımız gerekse dijital hizmetlerimiz ile müşterilerimize finansal ve finansal olmayan çözümlerle hizmet veriyoruz. Uzun yıllardır müşterilerimize sağladığımız tüm ürün ve hizmetler, 2024 yılı itibarıyla, müşteri kazanımını önceliklendiren stratejimizin temelini oluşturdu. Önümüzdeki dönemde de müşteri kazanımını ve ekonomiyi desteklemeyi önceliklendiren anlayışla, ihtiyaçlar ve ekonomik koşullar çerçevesinde hareket etmeye devam edecek, yenilikçi çözümlerimizle müşterilerimizin yanında yer alacağız” dedi.

ULUSLARARASI MARKA GÜCÜ QNB’nin hedeflerinin yalnızca finansal başarılarla sınırlı olmadığını hem yerel hem de uluslararası düzeyde sorumlu bankacılık ilkeleri doğrultusunda sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerini belirten Tan, bu sürecin devamında neler yapacaklarını da şu sözlerle özetledi: Kârlı büyüme, yeni müşteri kazanımı, etkin risk yönetimi, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi başlıklar, gelecek stratejimizin ana eksenini oluşturuyor. Bankacılık faaliyetlerindeki güçlü büyümemiz ve finansal başarılarımızın yanı sıra sorumlu bankacılık ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında da birçok önemli işe imza atmaya devam edeceğiz.”