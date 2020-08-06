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QNB Finansbank, QNBEYOND hızlandırma programı ilk dönem mezunlarından Kassa ile mobil cüzdan işbirliğine gitti.

QNBEYOND Hızlandırma Programı’nın ilk dönem mezunlarından ve bir finans takip uygulaması olan Kassa ile ister uygulama içinde oluşturulan gruplarla ister bireysel olarak, tüm gelir ve giderlerin takibi yapılabildiği bildirildi.

Uygulama içerisinde yer alan sohbet (chat) özelliği ile tüm konuşmaların tek bir platform üzerinden yapıldığı, harcamaların da aynı sohbet penceresi içinde paylaşılmasının sağlandığı kaydedildi. Bu özelliğin yanı sıra Kassa'nın sosyal paylaşım ortamı, gelir/gider kontrolü, bütçe yönetimi gibi özelikleri de içinde barındırdığı bilgisi verildi.

Yapılan açıklamaya göre, banka müşterisi olma zorunluluğu olmaksızın, dijital ortamda açılan mobil cüzdan sayesinde kullanıcılar bir yandan Kassa içinde ücretsiz olarak para transferi yapabilirken, bir yandan da temel finansal ihtiyaçlarını karşılayacakları bir mobil cüzdan da edinecekler.

QNBEYOND Genel Müdür Yardımcısı Derya Düner, birçok hızlandırma programından farklı olarak, QNB Finansbank ve girişimler arasında kuvvetli bağ kurmayı çok önemsediklerini ve girişimleri bu ilişkiler sayesinde çok daha ileri taşıyabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kassa’ya bu anlamda geçtiğimiz sene 200 bin dolar yatırım yapılmıştı.

Kassa Kurucusu Irmak Günayer de, "Kassa olarak, uzunca bir süredir insanların çok temel bir problemi olan ortak yapılan harcamaları bölüştürme işini çözmeye aday olarak hizmetimize devam ediyoruz. Yapılan bu ortak harcamaların takibini, bireysel bütçe takibi özelliklerimizle birleştirince bunu tam kapasiteli bir bütçe uygulaması olarak kullanıcının beğenisine sunma şansımız oluyor" dedi.