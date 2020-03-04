HABERTURK.COM

QNB Finansbank bünyesinde yer alan Qnbeyond Hızlandırma Programı'nın ikinci dönemine kabul edilen 11 girişim belli oldu. Programın ikinci dönem girişimleri arasında hem fintech hem de perakende ve lojistik gibi pazarlara odaklanan girişimler yer alıyor.

Qnbeyond ikinci dönem girişimlerinin, global odaklı SaaS platformları, varlık yönetimi, global bankacılık çözümleri ve hisse senedi alım-satımına odaklanan fintechler ile pazar yerleri ve büyük veriye dayalı yazılım ürünlerine yönelik olduğu aktarıldı.

Öte yandan, 2019’da Qnbeyond'un birinci dönem mezunu sekiz girişimden biri olan Kassa'nın QNB Finansbank’tan yatırım aldığı kaydedildi. Bankanın üç farklı girişimle de geniş çaplı iş birliğine gitti duyuruldu.

Qnbeyond Hızlandırma Programı ikinci dönem girişimleri şu şekilde;

- Akıllı Param

- ikas

- Kamion

- Lagom

- Midas

- MindBehind

- Navlungo:

- Piple

- Varco

- Workiom

- YapıRadar