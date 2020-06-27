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QNBEYOND Hızlandırma Programı’nın ilk dönem girişimlerinden Kassa’ya 200 bin dolar ile ilk yatırımını yapan QNB Finansbank, yeni yatırımlar yapabilmek için 15 milyon dolar ayırarak QNBEYOND Ventures’ı kurdu.

Toplamda yaklaşık 20 farklı girişime yatırım yapmayı planlayan QNBEYOND Ventures'ın, girişimlerin yanı sıra başka girişim sermayesi fonlarında da yatırımcı olarak yer alacağı öğrenildi.

Fintech, SaaS, cybersecurity, AI, Big Data, retailtech, regtech, marketplace, insurtech, agritech, proptech gibi finansal hizmetler etrafında konumlanan dikeylere odaklanacağı belirtilen QNBEYOND Ventures’ta girişim başına ortalama ilk yatırım miktarının 300 bin dolar olacağı ve uygun koşullardaki portföy girişimlerine 1 milyon dolara varan devam yatırımları yapılacağı kaydedildi.

QNBEYOND Ventures'ın girişimleri yatırım için değerlendirirken stratejik öncelikler yanında kurucu ekibe, ürünün teknolojisine ve pazarda yaratılmış değer önerisine bakacağı da verilen bilgiler arasında.