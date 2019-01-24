İtalyan basını, Beşiktaş'taki geleceği merak edilen Ricardo Quaresma ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Habere göre; Ricardo Quaresma, Beşiktaş'tan ayrılmak ve ortamını değiştirmek istiyor. Beşiktaş'tan ayrılmak için görüşmeler yapan futbolcuya MLS'ten temaslar olduğu belirtildi. Quaresma'nın Beşiktaş'tan ayrılmak konusundaki tavrının kesin olduğu ileri sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Portekizli oyuncunun eski takımı Porto'ya döneceği iddia edilmişti.