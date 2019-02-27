Quaresma'nın Toronto'ya transferinde flaş iddia!

Süper Lig'e verilen devre arasında Beşiktaş'tan ayrılacağına yönelik haberler gündemi uzun süre meşgul eden Ricardo Quaresma, sonrasında kontratı bitene dek takımda kalacağını açıklamıştı.

İstediği teklifleri alamadığı için ayrılma kararını ertelediği belirtilen Q7 için dış basından flaş bir iddia geldi. ESPN'de yer alan habere göre Kanada ekibi Toronto, Quaresma'yı transfer etmek için yıldız oyuncuyla temas kurdu. Ancak Quaresma'nın 3 milyon dolarlık yıllık maaş talebi nedeniyle Toronto masadan kalkmak zorunda kaldı.