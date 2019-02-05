Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Portekizli yıldızın, eşinin ülkesinde yaşamak istediği için bu kararı aldığı ve Porto'ya gideceği konuşuluyordu.

Ancak Beşiktaş'la alacak ve bonservis konusunda ortak bir noktada buluşamayan Q7'nin Porto'nun bu mevkide oyuncu ihtiyacı bulunmaması nedeniyle planı suya düşmüştü. Hedefini diğer ülkelere çeviren Quaresma için son günlerde Arabistan ve Katar seçenekleri öne çıkıyordu. Ancak dün bu ülkelerde de transfer döneminin bitmesiyle yıldız oyuncunun ne yapacağı merak konusu oldu.

Siyah-Beyazlı takımla idmanlarına devam eden Quaresma'nın önünde kalan tek seçenek olan ABD için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Bir süredir MLS ekiplerinden bazıları ile temasta olduğu konuşulan Quaresma'nın kesin kararını birkaç gün içinde verip takımdan ayrılması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de bu belirsizlikten ötürü rahatsız olduğu ve yıldız oyuncunun kesin kararını bir an önce vermesini istediği bildirildi.