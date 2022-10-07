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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması

Önceki gün Emirgan'da "Sefo" lakaplı Seyfullah Sağır ile birlikte objektiflere yansıyan Rabia Soytürk, "aşk" iddialarına yanıt verdi. Soytürk, "Bizi çektiğinizde sizleri görünce çok şaşırdım. Hayatımda birisi var ama bu 'Sefo' değil. Biz uzun zamandan beri arkadaşız, sadece birlikte yemek yedik" dedi

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  • Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Rabia Soytürk, önceki akşam katıldığı bir partiden çıkarken objektiflere yansıdı.

    Önceki gün gerçek adı Seyfullah Sağır olan rapçi "Sefo" ile görüntülenen Soytürk, basın mensuplarıyla sohbet etti.
  • Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması - Magazin haberleri

    "HAYATIMDA BİRİSİ VAR AMA BU SEFO DEĞİL"

    Gazetecilerin "aşk" iddialarına yanıt veren Rabia Soytürk, "Bizi çektiğinizde sizleri görünce çok şaşırdım. Hayatımda birisi var ama bu 'Sefo' değil. Biz uzun zamandan beri arkadaşız. Dün gece de sadece birlikte yemek yedik" açıklamasını yaptı.
  • Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması - Magazin haberleri

    BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

    İkili, önceki gün birlikte görüntülenmişti. Emirgan'daki bir mekanda birlikte yemek yiyen çift, ardından araçları ile birlikte oradan ayrılmıştı.
  • Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması - Magazin haberleri

    Yolda gazetecilerin kendilerini takip ettiğini anlayan ikili, aracı ara sokaklara doğru sürerek, kendilerini kaybettirmeye çalışmıştı.
  • Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması - Magazin haberleri

    SUSKUN ÇİFT

    Ardından çıkmaz bir sokağa giren Sefo ve Rabia Soytürk, görüntü alınmasına engel olamamıştı.

    Haklarında "aşk" dedikoduları ortaya atılan çift, gazetecilerin konuyla alakalı sorularını yanıtsız bırakmıştı.

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