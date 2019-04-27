Coca-Cola, Ramazan ayına özel hazırladığı kampanyasını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl sunulan "2 kapak getirene, istediği 1 Litre hediye" isimli kampanyanın bu yıl da devam ettirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Coca-Cola, Fanta ve Sprite 2.5 litrelik pet şişelerin promosyonlu beyaz renkli kapaklarından 2 adet toplayan tüketicilerin, kapakları kampanyaya katılan satış noktasına götürerek çeşitli ürünleri hediye olarak alabilecekleri kaydedildi.

Şirketin kampanyasına dahil olan ürünlerin ise, Coca-Cola, Coca Cola Şekersiz, Fanta, Fanta Limon-ta, Sprite, Fuse Tea Şeftali, Fuse Tea Limon, Fuse Tea Karpuz, Fuse Tea Mango Ananas ve Cappy Limonata olduğu belirtildi.

Söz konusu ürünlerin 1 litrelik pet şişeleri kampanyaya dahil edilirken, Ramazan kampanyası 30 Haziran 2019 tarihine kadar devam edeceği açıklandı.