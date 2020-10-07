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HaberlerTelevizyonRamo 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
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"Sırtını dayadığın o gücü yerle bir edeceğim!"

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun 15. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ramo ile Sibel'in arasındaki gerilimin arttığı tanıtımda Pompacılar'ın yeni işi merak uyandırıyor. Cihangir'in, "Ramo'nun son görevi Doğu'nun kafasına sıkmak olacak!" sözleri dikkat çekerken Ramo'nun silah çektiği anlarda heyecan yükseliyor.

Ramo 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Vahap’ın, Cihangir ve Ramo’yu öldürme girişimi Ramo’nun eylemiyle boşa çıkmış ve bu girişim Vahap’ın kendi canına mal olmuştur. Çıkan çatışmada Ramo’nun, Doğu’nun hayatını kurtarması ise Cihangir’de Ramo’ya karşı yeni soru işaretleri oluşmasını sağlar.

Sibel, yurtdışına kaçacakken Cihangir’in onu bulmak için başlattığı sürek avı, Sibel’in kendisi için hiç de güzel olmayacak bir karar vermesine neden olur. Diğer yandan, Ramo’nun Köksal’la çalıştığından şüphelenen Cihangir, ona öyle bir oyun oynar ki, Ramo’nun bu oyundan sağ çıkması neredeyse imkansızdır.

RAMO’DA NELER OLACAK?

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 15. Bölüm 2. Tanıtımı:

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