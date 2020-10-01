Transfer hızlı takımı takımı Fenerbahçe kadrosuna bir yıldızı daha katmaya hazırlanıyor. Habertürk Spor'dan Erdem Akbaş'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, kanat bölgesi için Roma'dan Diego Perotti konusunda geri sayıma geçti. Arjantinli futbolcunun sakatlık durumundan çekinen ve sağlık raporlarının isteyen Fenerbahçeli kurmaylar, yapılan detaylı incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

SON TRANSFER OLACAK

1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcuyu çok isteyen Emre Belözoğlu'nun Roma Kulübü ile yaptığı görüşmeler de olumlu ilerlerken oyuncu ve İtalyan ekibi ile kısa süre içinde el sıkılışılması bekleniyor. Forvete son olarak Papiss Cisse'yi getiren Fenerbahçe, Perotti'yi de kadrosuna katarak transferi tamamlayacak.