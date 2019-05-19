Real Betis Kulübü, La Liga'nın son haftasında Real Madrid'i deplasmanda 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından İspanyol teknik direktör Setien ile yolların ayrıldığını duyurdu.
La Liga'da bu sezon 14 galibiyet, 8 beraberlik, 16 mağlubiyetle 50 puan toplayan Real Betis, 10. sırada yer aldı. İspanya Kral Kupası yarı finalinde Valencia'ya elenen Real Betis, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ise Rennes'i geçememişti.
Setien, 2017'de göreve geldiği Real Betis'i ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne taşımıştı.
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