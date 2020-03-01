İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, Barcelona'yı konuk ediyor. Tüm dünyanın heyecanla beklediği El Clasico, şampiyonluk yarışını da yakından ilgilendiriyor. La Liga'da Barcelona 55 puanla liderlik koltuğunda otururken ezeli rakibi Real Madrid 53 puanla ikinci sırada bulunuyor.
REAL MADRID - BARCELONA
STAT: Bernabeu
SAAT: 23.00
YAYIN: Spor SMART
HAKEM: Mateu Lahoz
REAL MADRID: Courtouis, Caravajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Isco, Vinicius, Benzema
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane
BARCELONA: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Arthur, De Jong, Vidal, Messi, Griezmann
TEKNİK DİREKTÖR: Quique Setien
REAL 2 HAFTADIR KAZANMAYA HASRET
Ev sahibi Real Madrid, ligde son 2 haftada 5 puan kaybetti. Eflatun-beyazlılar, Cleta Vigo ile sahasında 2-2 berabere kalırken Levante'ye ise deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Real, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ise sahasında Barcelona'nın eski hocası Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'ye 2-1 mağlup olarak turu ateşe attı.
BARCELONA DOLUDİZGİN
19 Ocak'ta Ernesto Valverde'nin yerine teknik direktörlüğe Quique Setien'i getiren Barcelona ise ligde yoluna doludizgin devam ediyor. Katalan ekibi, son 4 maçını kazanırken liderliği de Real Madrid'den devraldı. Barça, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ise hafta içi Napoli ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak evine avantajlı bir skorla döndü.
İLK YARIDAKİ MAÇ BERABERE
Real Madrid ile Barcelona arasında ligin ilk yarısında oynanan maç ise 0-0 sona erdi. Nou Camp'taki mücadele El Clasico'da uzun bir aradan sonra golsüz tamamlanan ilk mücadele olmuştu.
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