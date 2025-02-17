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        Haberler Spor Transfer Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti

        Real Madrid yedek kulübesinde yaşanan forma krizi büyüyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti, yedek oyunculara en az süre veren isim olarak ligde zirvede yer alırken, Arda Güler ve Endrick'e talipler artıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 12:58 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:58
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        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'da yedek kulübesini en az kullanan isim olarak öne çıkarken, birçok isim takımdan ayrılmayı hedefliyor.

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        Eflatun-beyazlılarda oldukça az süre bulan genç yetenekler Arda Güler ve Endrick'e talipler gün geçtikçe artıyor.

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        İspanyol basınındaki habere göre; Son olarak Fransa devi Paris Saint-Germain'de teknik direktörü Luis Enrique, süre bulamaması nedeniyle Real Madrid'de mutsuz olan Arda Güler'in transfer edilmesini istedi.

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        PSG yönetiminin, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e sözlü teklif ilettiği aktarıldı.

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        Arda Güler'in ise PSG'nin teklifine ilgi duysa da Real Madrid'de kalmak istediği, Carlo Ancelotti'nin ayrılması durumunda tüm teklifleri reddedeceği belirtildi.

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        Öte yandan Arda Güler gibi az süre bulan bir diğer isim Endrick'e de taliplerin olduğu aktarıldı.

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        Endrick ve Arda Güler, son 3 maçta da süre bulamadı.

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        Bu sezon genellikle oyuna sonradan dahil olan milli futbolcumuz, 967 dakika süre aldı ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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