Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
İspanyol devi Real Madrid'de Arda Güler rüzgarı esiyor. Eflatun-beyazlıların efsane ismi Luka Modric'in takımdan ayrılmasıyla birlikte 10 numaralı forma boşta kaldı. İspanyol basını, Real Madrid'in yeni 10 numarasının Arda Güler olduğunu yazdı. İşte detaylar...
İspanya devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, yeni sezonda daha büyük sorumluluklar almaya hazırlanıyor.
10 NUMARAYI ALMAYA HAZIRLANIYOR
Real Madrid'in önemli isimlerinden Luka Modric, Milan'a transfer oldu ve takımdan ayrıldı.
İspanyol basında çıkan haberlere göre Arda Güler, Luka Modric'ten boşalan 10 numaralı formayı sırtına geçirmeye hazırlanıyor.
Luka Modric, takıma veda ederken Arda Güler'e kendisinin 10 numaralı formasını hediye etmişti. Arda Güler'de geçtiğimiz günlerde bu formayı soyal medya hesabında paylaştı. Pek çok kesim tarafından bu paylaşım yeni sezonda kendisinin 10 numarayı sırtına geçireceği konusunda bir mesaj olduğunu belirtti.
Real Madrid'in kendisine 10 numarayı vermesinin sebebi teknik direktör Xabi Alonso'nun kendisine güvenmesi ve kulübün ona verilen önemii göstermek istemesi.