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HaberlerDövizReel efektif döviz kuru endeksi şubatta yükseldi
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Şubat ayına ilişkin reel efektif döviz kuru açıklandı

Reel efektif döviz kuru endeksi, şubatta TÜFE bazında 3.61 puan artarak 69.69'a çıktı

Reel efektif döviz kuru endeksi şubatta yükseldi
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında şubatta bir önceki aya kıyasla 3,61 puan artarak 69,69'a yükseldi. Endeks, Ocak 2021'de 66,08 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 4,69 puan artarak 78,27'den 82,96'ya çıktı.

Türk lirasının değeri, şubatta 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 5,58 puan azaldı, Yİ-ÜFE bazında ise 1,47 puan arttı.

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