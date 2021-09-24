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Merkez Bankası eylül ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre eylülde Endeks , bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak 113.4 seviyesine geriledi.

1765 iş yerinin katılımıyla hesaplanan İktisadi Yönelim Anketi'nin sonuçlarına göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 1.1 puan artarak 113.3 puana çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.