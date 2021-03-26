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Reel Kesim Güven Endeksi'nde artış

Şubat ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 2.3 puanlık artışla 109.3 değerine yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi'nde artış
HABERTURK.COM

Merkez Bankası imalat sanayinde 1758 işyerinden alınan yanıtlarla oluşturulan şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre 2021 yılı Şubat ayında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE),bir önceki aya göre 2.3 puan artarak 109.3 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak 108.7 değerine düştü.

SON 3 AYDA İÇ SİPARİŞLER DÜŞTÜ

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı görüldü. İç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise azalış bildirenler lehine döndüğü gözlemlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde ise üretim hacminde, ihracat sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği bildirildi.

AYNI KALACAĞINI BEKLEYENLERİN ORANI ARTTI

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10.9'a gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 75.1'e yükseldi.

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