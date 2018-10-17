Reel kesim ve finans sektöründen ortak toplantı
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Reel kesim ile finans sektörü buluştu

Dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın önderliğinde, reel kesim ve finans sektörünün temsilcilerini buluşturan ortak toplantı yapıldı. Toplantıda, TBB'nin kredi kanallarının açık tutulması, vade ve fiyatlamalarda hassas davranılması, yapılandırma konularında aldığı tavsiye kararları, yeniden yapılandırma adımları, eylül sonunda başlatılan KOBİ projesi ile konkordato uygulaması ele alındı.

17.10.2018 - 08:53 | Güncelleme:  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen toplantıda, reel kesim ve finans sektörünün en üst düzey temsilcileri bir araya geldi ve gündemdeki konular detaylı olarak görüşüldü.

Uluslararası piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmelerin, para ve sermaye piyasalarındaki durumun, reel ve finansal sektörün önerileri ile beklentilerinin değerlendirildiği toplantıda, TBB'nin kredi kanallarının açık tutulması, vade ve fiyatlamalarda hassas davranılması, yapılandırma konularında aldığı tavsiye kararları, yeniden yapılandırma adımları, eylül sonunda başlatılan KOBİ Destek Kredisi Projesi ile konkordato uygulaması ele alındı.

'DİYALOG MEKANİZMALARINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hisarcıklıoğlu, toplantıyla reel sektör ve finans kesimi arasındaki diyalog mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Finansmana erişim başta olmak üzere kamuoyuna yansıyan bazı sıkıntıları görüşerek, Türkiye'nin ve Türk özel sektörünün menfaatleri doğrultusunda bunları nasıl çözebileceğimizi değerlendirdik. KOBİ'lerin ekonominin bel kemiğini meydana getirdiği bu dönemde, büyümenin tempolu ve istikrarlı olabilmesi için reel sektör ile mali sektörün aynı gemide yolculuk ettiğinin bilinciyle birlikte hareket edeceğine inanıyoruz."

 

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