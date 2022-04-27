Rekabet'ten 4 yem üreticisine ceza

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Yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Rekabet Kurulu, 4 farklı yem üretimi ve satışı yapan teşebbüse, rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle toplamda 159 milyon 391 bin lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

Rekbetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Rekabet Kurulunun 18.03.2021 tarih, 21-15/179-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre,

Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş., C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş., Matlı Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş. unvanlı teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, B. Bu nedenle 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca

Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş.’ye 40.516.029,59 TL, C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ye 44.780.758,04 TL, Matlı Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 58.392.233.77 TL, Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş.’ye 15.702.799.53 TL tutarında, idari para cezası verilmesine,

Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş., E.R. Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Rtm Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiğine ilişkin bilgi ve belgeye ulaşılamadığından anılan teşebbüslere Kanun’un 16. maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi