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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 4 Haziran 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        4 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar

        Resmi Gazete'nin 4 Haziran tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 4 Haziran 2025 Perşembe Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 00:42 Güncelleme: 04.06.2025 - 00:42
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        Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve Cumhurbaşkanı kararları birçok kişi tarafından araştırımaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 4 Haziran 2025 Çarşamba Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

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        4 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YASAMA BÖLÜMÜ

        KANUN

        7549 Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

        TBMM KARARI

        1452 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İstanbul Milletvekili Numan KURTULMUŞ’un Seçildiğine Dair Karar

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– Batı Akdeniz Havzası Su Tahsis Planı ve Eylem Planının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9961)

        –– Büyük Menderes Havzası Su Tahsis Planı ve Eylem Planının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9962)

        –– Kuzey Ege Havsası Su Tahsis Planı ve Eylem Planının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9963)

        –– Sakarya İli, Erenler ve Arifiye İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9964)

        –– Sakarya İli, Pamukova İlçesi, Yenice (Pamukova Köy) Mahallesi Sınırları İçerisinde İlan Edilen Rezerv Yapı Alanında Bulunan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, Çarşı Cami ve Çevre Düzenleme Projesinin Yapımı Amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9965)

        –– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9966)

        YÖNETMELİKLER

        –– Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

        –– Yetki Belgeli Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik

        –– Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Arama ve Kurtarma Teknikerliği ile Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sağlık Şartları Yönetmeliği

        –– Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        KURUL KARARLARI

        –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/05/2025 Tarihli ve 11220 Sayılı Kararı

        –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/05/2025 Tarihli ve 11222 Sayılı Kararı

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2025/61, K: 2025/46 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2022/32, K: 2025/67 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2022/106, K: 2025/68 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2024/161, K: 2025/69 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/205, K: 2025/88 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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