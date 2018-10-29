Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Ligin 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 yendikten sonraki maçlarında Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalıp, Göztepe'ye 2-0 mağlup olarak 5 puan yitiren siyah-beyazlı ekip, 2 haftanın ardından 3 puan aldı. Maça Ricardo Quaresma damga vurdu!

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 31. dakikasında sarı kart gören Ricardo Quaresma, cezalı duruma düştü. Bu sezon Antalyaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarında olmak üzere 4 sarı kart gören Portekizli oyuncu, cezası nedeniyle 11. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

3 ASİST, 4 GOLE KATKI!

Beşiktaş'ın attığı 4 golün de hazırlayıcısı Quaresma oldu.

Maçın ilk yarısında Mustafa Pektemek'in attığı gollerin hazırlayıcısı olan Portekizli futbolcu, Caner Erkin ve Vagner Love'ın kaydettiği gollerde pası veren oyuncu olarak dikkati çekti.

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