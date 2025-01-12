Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı orta saha!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı sarı kırmızılı takım 2-1 kazandı.

Mücadele sonrasında usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Habertürk TV ekranlarındaki %100 Futbol programında Başakşehir-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

"Lig bitmeden önce 2 hafta önce milli maç arası verildi. Galatasaray nasıl bitirdi? Nasıl başlayacak? Rakipleri ne yapacak ama rakiplerinden önce ben ne yapacağım. Sezon başından itibaren Okan Buruk'un önüne 2 olağanüstü örnekler geldi. Bir tanesi de negatif bitti bir tanesi de olumlu bitti. Negatif biten olay iki yıl üst üste şampiyonluğun verdiği rehavet. Hem yönetimde hem oyuncu grubunda hem teknik direktörde. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir enkaz geldi. Tabi bu enkazı göğüsünde 1903 yazan Beşiktaş, bugünkü Başakşehir gibi cezasız bırakmaz, cezalandırır. Galatasaray ve Okan Buruk bir dakika dedi. Hemen transferler başladı. Sonra Young Boys'a yakalandılar ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi gitti işte bu ikinci dersti. Galatasaray'ın çok önemli bir özelliği var çok hızlı toparlanıyorlar. Kırılma yaşamadan toparlandılar. Özellikle evinde oynadığı son derece yüksek tempolu oyun anlayışı var. İkinci derse geleceğiz şimdi. Oyunun sonları bugün olduğu gibi düşmeye başlamıştı. Müthiş bir Galatasaray var 2-3 senedir. Skorlara baktığımız zaman yüzde 60'ın üzerinde kazandığı maçlarda 16 galibiyetin yarısından fazlasını tek farkla kazanmış. Şu fotokopiyi Göztepe, Trabzonspor ve Samsunspor maçında gördüm. Bu Başakşehir kupa maçı niye yordu Okan hocayı. Okan hoca aslında bir özeleştiri yaptı. Bence yüzde yüz doğru bir karar vererek 9 oyuncuyu rotasyona soktu. Nelsson cezalı olmasaydı Sanchez'i de sokacaktı. Maç ve oyun giderken Galatasaray 3 tane oyuncu aldı fark yarattı ikinciyi kaçırırken gol yedi. 2 tane daha soktu bir de 90+6'da penaltı kazandı. Okan Buruk dedi ki ben şapkadan tavşan çıkarmaktan yoruldum biraz beni nefeslendirin. Maalesef bu yedeklerle ben ligde iş yapamam. Okan Buruk sezon başı kaybederek öğrendi şimdi kazanmaya devam ederek. Göztepe ve Başakşehir maçlarının zor geçmesinin sebebi kadro darlığından."

Galatasaray seriyi sürdürdü... Zirvede puan farkı 11'e yükseldi. Sarı Kırmızılılar Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Galatasaray neleri doğru yaptı? @RidvanDilmen8 #YüzdeYüzFutbol'da yorumladı. pic.twitter.com/YbJ2rZWAKI — Habertürk TV (@HaberturkTV) January 12, 2025

"16 MAÇIN 10 TANESİNİ TEK FARKLA KAZANDI"

"Galatasaray sezon başından itibaren oynadığı maç sayısı itibariyle 16 maç kazandı. 16 maçın tam 10 tanesini tek farkla kazandı. Yüze 62.5'e denk geliyor. 3 attığı Kasımpaşa'ya yakalandı. Bir parantez 2-0 önde olduğu vasat RFS takımına yakalandı. Buna benzer Eyüpspor maçı 2-1'i bitirememiş ama her şeye rağmen 16 galibiyetin ikisine yakalanması bile ligde zirveye taşıyor. Bardağın dolu tarafına bakalım kimse sene sonunda maçlarının yüzde 60'ını falan tek farkla kazandı demez. Galatasaray bugün hariç ilk 11'deki takımların 9'uyla oynamamış. Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına kadar çünkü ligimizin gözüken tablosu şu; Fenerbahçe yakalamak zorunda. Galatasaray elinde 8+ ikili averaj var bunu biliyor.