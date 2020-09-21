Rıdvan Dilmen: "Türkiye Cumhuriyeti hazırlansın, izleyecekler"

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Başakşehir - Galatasaray maçını yorumlarken kendisiyle ilgili "Serdar Tatlı'yı MHK başkanlığına seçtirdi" şeklindeki iddialar üzerine açıklamalarda bulundu.

Bu akşam yayınlanacak programda belgelerle cevap vereceğini söyleyen Dilmen şöyle konuştu:

"Tarihte olmayacak kadar hakemler konuşulacak, neler yaptılar, herkes hakem konuşuyor. Bununla ilgili de belgeleri bazı şeyler konuşacağım. Pazartesi akşam belgelerle geliyorum. Her şeyi tek tek açıklayacağım. Türk futbolunu kutuplaştırmaya çalışanlar var. Hazır olsunlar, yarın akşam açıklayacağım. Benim MHK başkanını göreve getirdiğim iddia ediliyor günlerdir. Bunu iddia edenler bunu ispatlamak zorunda.

Türk futbolunu dizayn etmeye çalışanlar pazartesi akşam hazırlansınlar, kimin vatansever olduğunu, kimin terör örgütü liderleriyle beraber olduğunu yarın akşam açıklayacağım... Benim adım Rıdvan, soyadım Dilmen. Bana oyun sahasındaki oyunuma dair Şeytan dendi. Benim şahsiyetime karşı kimse şeytan di-ye-mez. Benım adım Rıdvan. Bana kimse şeytan diyemez. Çıkıp ispatlamak zorundasınız o zaman.

"İBRAHİM SETEN HAFIZAMIN NE KADAR İYİ OLDUĞUNU GÖRECEK"

İbrahim Seten, bana 'Alzheimer olmuşsun' diyor. Ben, ona yarın göstereceğim alzheimerı! Söz uçar yazı kalır. 'Birkaç yıldır sabrediyorum ama İbrahim Seten yarın akşam hafızamın ne kadar iyi olduğunu görecek. 16 senedir bu sektördeyim. Ben kaç kere Galatasaray'ın şampiyonluğunu gördüm. Ben asla haram yemem, yedirmem." dedi.

Erman Hoca, şeytan diyor bana. Sen bunu diyemezsin bana. Böyle bir hak vermiyorum sana ben! Benim MHK başkanını göreve getirdiğim iddia ediliyor günlerdir. Bunu iddia edenler bunu ispatlamak zorunda. Yarın akşam Türkiye Cumhuriyeti hazırlansın. Kimin vatansever olduğunu, kimin terör örgütü liderleri sevgilisi olduğunu anlatacağım.

"SEN HAYIRDIR EY ERSİN DÜZEN!"

Tahkim Kurulu Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın avukatı olamaz. Sayın Cumhurbaşkanının hayranı olan bir insanım. Vatanseverim. Erman Toroğlu hariç hepsini mahkemeye vereceğim. Ondan da özür bekliyorum. Beni birilerine düşman ediyorlar ya, hangi terör örgütü başlarına övgüler yağdırdığını da koyacağım. Şike sürecinde yaptıklarını da biliyoruz. Ben pelikanmış falan dinlemem. Ben yandaş, mandaş dinlemem. Ben Cumhurbaşkanımız devletimiz başında diye dua eden bir adamım. Bana eğer hakaret ediliyorsa dur derim. Öbür arkadaşla yarın görüşeceğiz ama şeytan diyemezsiniz. Benim nüfus kağıdım var. Sen bugün hakemi eleştirdin mi? Eleştirebilirsin ama TFF'de çalışmayacaksın o zaman Ersin Düzen. Sen Nihat Özdemir'in danışmanısın. Hem hakemlere çakıp hem de 2 senedir TFF çalışanısın. Sen hayırdır ey Ersin Düzen! Sizin neler çevirdiğinizi yarın burada açıklayacağım. Bu ülkenin devlet başkanına hakaret mi etmemişsiniz, terörist başına övgü mü yapmamışsınız."