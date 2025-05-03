Rıdvan Dilmen: Üç gün üç gece oynansa, Galatasaray yine kazanırdı
Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da sarı-kırmızılıların galibiyetini değerlendirdi.
Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 yendi.
Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Galatasarat - Sivasspor maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:
Bu yıl iki tane sürpriz oldu. Birisi Galatasaray'ın Hatay'a puan kaybetmesi, diğeriyse Fenerbahçe'nin Kayserispor ile berabere kalmasıydı. Galatasaray bu maçta işi sıkı tuttu. Sivas da rakibinin Galatasaray olmadığını biliyordu 3 tane daha maçı var bundan sonra. Bu karşılaşma üç gün üç gece de oynansa, Galatasaray yine de kazanırdı. Konsantrasyon çok önemli.
Galatasaray vitesi yükselttiği zaman çabuk oynayarak rakibin dengesini bozuyor.
Beşiktaş maçında şunu söylemiştim: "Hayırlı mağlubiyet" cümleleri... Nefret ederim bu sözden ama öyleydi. Beşiktaş maçına kadar Okan hoca, "Tottenham maçı damağımızda kaldı" diyordu. O maç Galatasaray'ın oyun ve oyuncu formatını değiştirdi. Trabzonspor'da kimse Morata'yı hayal etmesin. Orta sahada Torreira-Lemina-Sara üçlüsü sağ bekte ise Kaan Ayhan'ın oynayacağını düşünüyorum.