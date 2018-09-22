Roberto Carlos, Fenerbahçe'ye haber yolladı iddiası!
22.09.2018 - 10:55 | Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'e kötü başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne de 4-1'lik Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle 'Merhaba' diyen Fenerbahçe'de Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu'nun geleceği tartışma konusu oldu. Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan, ülkemizde Sivasspor, Akhisarspor'un da teknik direktörlüğünü yapan Roberto Carlos'un göreve geçmek için hazır olduğu mesajını yolladığı öne sürüldü
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elendikten sonra Bursaspor'u mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'e 3 puanla başlayan Fenerbahçe, sonrasında ise 3 maçlık yenilgi serisinden kurtulamamış ve tarihinin en kötü lig başlangıcını yapmıştı. Sarı-lacivertliler milli aradan sonra ligde Konyaspor'u yenerek yara sarsa da UEFA Avrupa Ligi'nde alınan 4-1'lik Dinamo Zagreb mağlubiyeti şoke etkisi yarattı.
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Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Semih Özsoy, dün katıldığı televizyon programında Roberto Carlos iddialarını yanıtladı ve "İyi bir insan, çok iyi bir futbolcu. Ama antrenörlük seviyesi Fenerbahçe düzeyinde değil. İnşallah günün birinde gelir ama şimdilik değil" derken "Haberciler araştırsın bulsun" cümlesini de ekledi.
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İspanya'nın AS gazetesine göreyse Cocu'yla yolların ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin ilk tercihi Roberto Carlos olacak. Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinin sonucuna göre Cocu'nun geleceğinin netleşeceğinin kaydedildiği haberde olası bir mağlubiyetin faturasının ağır olabileceği kaydedildi.
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Real Madrid altyapısında U19 Teknik Direktörü Dani Poyotas'ın yardımcılığını yapan Roberto Carlos, aynı zamanda Real Madrid'in kulüp televizyonunda da yorumculuk yapıyor.
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Fanatik'in haberine göre Carlos, Fenerbahçe’nin başına geçmeyi çok istiyor. “Kısa sürede takımı ayağa kaldırırım” sözü veren 45 yaşındaki Carlos’un altyapıyla ilgili projesi de hazır.
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Temasa geçtiği Fenerbahçeli yöneticileri İspanya’ya davet eden Brezilyalı hoca, Real Madrid’teki altyapı organizasyonunu detaylı bir şekilde anlatmayı teklif etti.
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Carlos’un beraberinde getirmeyi düşündüğü isim ise Sezar Mendiondo... İspanya Milli Takımı’nın altyaş kategorilerinde şampiyonlukları bulunan Mendiondo, operasyonun gerçekleşmesi halinde Carlos’un hem yardımcılığını yapacak hem de altyapıyla yakından ilgilenecek.
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Aktif futbol kariyerinde FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, Copa America şampiyonluğu yaşayan Carlos, ülkemizde Fenerbahçe'de forma giymişti. Teknik direktörlük kariyerine Demir Grup Sivasspor'da başlayan Brezilyalı efsane, daha sonra Akhisarspor'un başına geçmişti.
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Akhisarspor ile 18 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 21 puan toplayan Roberto Carlos, daha sonra Hindistan Süper Lig takımlarından Delhi Dynamos'un teknik direktörlüğü görevinde bulnumuştu.
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Bir süre sonra efsanesi olduğu Real Madrid'e dönen Brezilyalı, kulübün Asya-Pasifik Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Carlos, bu yaz ise Real Madrid'in altyapısında görev yapmaya başlamış ve U19 Teknik Direktörü Dani Poyotas'ın yardımcılığı görevine getirilmişti.
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