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Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Semih Özsoy, dün katıldığı televizyon programında Roberto Carlos iddialarını yanıtladı ve "İyi bir insan, çok iyi bir futbolcu. Ama antrenörlük seviyesi Fenerbahçe düzeyinde değil. İnşallah günün birinde gelir ama şimdilik değil" derken "Haberciler araştırsın bulsun" cümlesini de ekledi.