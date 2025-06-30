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        Haberler Spor Futbol Rodallega şampiyonluk golünü sakat ayağıyla attı! - Futbol Haberleri

        Rodallega şampiyonluk golünü sakat ayağıyla attı!

        Kolombiya Ligi'nde Independiente Santa Fe, konuk olduğu Medellin'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 78. dakikada sakatlanınca gözyaşlarını tutamayan Rodallega, oyuna devam etti ve 1 dakika sonra şampiyonluğu getiren golü kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 15:15 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:15
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        Rodallega şampiyonluk golünü sakat ayağıyla attı!
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        Kolombiya Categoria Primera A şampiyonluk mücadelesinde Medellin İle Santa Fe karşı karşıya geldi.

        Ülkemizde Denizlispor, Trabzonspor ve Akhisar Belediye formaları giyen golcü oyuncu Hugo Rodallega'nın takımı Santa Fe sahadan 2-1 galip ayrılarak ipi göğüsleyen taraf oldu.

        78. dakikada sağ üst adalesinden yaşayan ve buna rağmen oyuna devam eden Hugo Rodallega 1 dakika sonra Edwar Lopez'in asistinde takımına şampiyonluğu getiren gole imzasını koydu.

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