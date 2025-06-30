Rodallega şampiyonluk golünü sakat ayağıyla attı!
Kolombiya Ligi'nde Independiente Santa Fe, konuk olduğu Medellin'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 78. dakikada sakatlanınca gözyaşlarını tutamayan Rodallega, oyuna devam etti ve 1 dakika sonra şampiyonluğu getiren golü kaydetti.
Kolombiya Categoria Primera A şampiyonluk mücadelesinde Medellin İle Santa Fe karşı karşıya geldi.
Ülkemizde Denizlispor, Trabzonspor ve Akhisar Belediye formaları giyen golcü oyuncu Hugo Rodallega'nın takımı Santa Fe sahadan 2-1 galip ayrılarak ipi göğüsleyen taraf oldu.
78. dakikada sağ üst adalesinden yaşayan ve buna rağmen oyuna devam eden Hugo Rodallega 1 dakika sonra Edwar Lopez'in asistinde takımına şampiyonluğu getiren gole imzasını koydu.