UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz'in Porto takımına elenen Roma'da dün teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun görevine son verildikten sonra yeni teknik direktör de belli oldu.

Başkent temsilcisi Di Francesco'nun yerine son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ı çalıştıran ve 28 Şubat'ta görevinden ayrılan Claudio Ranieri'yi getirdi.

Roma'da öte yandan 24 Nisan 2017'de göreve getirilen sportif direktör Monchi'nin de görevine son verilmişti. İspanyol sportif direktör Monchi, 2000-2017 yıllarında Sevilla'da görev yaptığı dönemde kulübün elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi olmuştu.