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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Romulo'ya Almanya'dan dev teklif! - Futbol Haberleri

        Romulo'ya Almanya'dan dev teklif!

        Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in Göztepe'nin golcü ismi Romulo için 12 milyon euroluk teklif yaptığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 01.06.2025 - 12:37
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        Romulo'ya Almanya'dan dev teklif!
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        Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözde oyuncularından olan Brezilyalı golcü Romulo Cardoso'ya Bundesliga ekibi Leipzig de talip oldu.

        Alman ekibinin sarı-kırmızılı yönetime 12 milyon euro artı bonuslar teklifini götürdüğü bildirildi.

        Sport Rebuplic şirketinin ise Romulo konusunda Leipzig'e herhangi bir dönüş yapmadığı kaydedildi.

        Göztepe'de 1.5 sezonda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki golcü birçok kulübün radarına girdi. Leipzig yanı sıra Romulo için Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, İngiltere'den Fulham ve Belçika'dan Anderlecht de devrede.

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