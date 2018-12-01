Rosatom başkanı Aleksey Lihaçev, Rosatom'un projeye yüzde 49 yatırım yapacak yatırımcı aradıklarını, ancak yatırımcının Türk ekonomisinin temsicilerinden olmasa bile, Türk hükümetinin onayının olması gerektiğine vurgu yaptı.

Lihaçev, "Bizim sadece yatırımcıya değil, aynı zamanda mühendislik alanı da olabilir, belirlediğimiz grafiğe göre ek inşaat garantileri sağlayacak teknolojik ortaklara ihtiyacımız var" dedi.

'PROJE GİDEREK DEĞERLENİYOR'

Sputnik'in haberine göre Lihaçev, "Satış için ilk etapta yüzde 49'luk bir hedef koymuyoruz. Çünkü proje giderek değerleniyor. Bu yıl ilk bloğun ruhsatını aldık, önümüzdeki yılın başlarında ikinci bloğun ruhsatını almayı umut ediyoruz. Proje değerleniyor, yatırımcılar için daha cazip ama aynı zamanda daha pahalı hale geliyor. Bu nedenle yüzde 49'luk paketi parçalara bölebilir, yatırımcıların ilgisini çekebiliriz. Bu yönde devam eden görüşmelerimiz var" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Rosatom'dan santralin açılışının bir buçuk yıl öne çekilmesini ve elektriğin 2023'te verilmesini istediğini belirten Lihaçev, "Ancak, bu çok gergin ve yoğun bir grafik olur" dedi.

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