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Rus TASS haber ajansına göre, St. Petersburg'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü Aziz Yorgi Hastanesinin 6. katında yangın çıktı.

Yangında, solunum cihazına bağlı 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerin yoğun bakımdaki hastalar olduğu belirtildi.

Hastanedeki 150 kişinin tahliye edildiği ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

YANGIN SOLUNUM CİHAZININ ARIZALANMASINDAN ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, ilk belirlemelere göre yangına solunum cihazının arızalanmasının neden olduğu ifade edildi.

Interfax haber ajansına konuşan bir kaynak, "Solunum cihazları limitlerinde çalışıyor. Ön incelemelere göre, aşırı yüklenme olan makine alev almaya başladı," dedi.

Rusya'nın Krasnogorsk kentinde, iki gün önce yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında da 9 kişi ölmüştü.

Geçen hafta, Başkent Moskova'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti.