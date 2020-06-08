Son dakika: Rusya'dan Akkuyu için 5 milyar dolarlık başvuru - Haberler

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri, stratejik boyuta taşıyan en büyük proje Akkuyu Nükleer Santralı. İki ülke arasında yapılan anlaşma gereğince, Mersin-Akkuyu’da, her biri bin 200 megavat gücünde 4 üniteden oluşan nükleer santral inşa edilecek.

Projeyi yürüten Rus enerji şirketi Rosatom, birinci ve ikinci ünitelerde inşaat çalışmalarını sürdürüyor. İnşaat sahasında 6 bin 500 dolayında kişinin çalıştığı belirtiliyor. İlk ünite, 2023 yılında işletmeye girmesi bekleniyor. Enerji yönetimi, söz konusu ünitenin bu tarihe yetişmesi için işleri sıkı tutuyor. Gerektiğinde Ruslar’ı “hız” konusunda uyarıyor.

İkinci ünitenin, birinciden bir yıl sonra, diğer deyişle 2024 yılında devreye alınması hedefleniyor. İkinci ünitenin de temel betonunun atıldığı, öngörülen takvimde sahada işlerin yürütüldüğü belirtiliyor.

Rosatom, 2019 yılında üçüncü ünite için lisans başvurusu yapmıştı. Nükleer Düzenleme Kurumu NDK, başvuruyu inceliyor ve çok yakında üçüncü ünitenin lisanslama işleminin tamamlanabileceği ifade ediliyor. Üçüncü ünitenin inşa edileceği bölgede zemin çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi. Bu ünite de 2025 yılında işletmeye girecek.

Peki, dördüncü ünite… Ruslar, kısa süre önce bin 200 megavatlık dördüncü ve son ünitede için lisans başvurusu yaptı. Böylece, nükleerde “dörtte dört” süreci tamamlanmış oldu.

Devlet, Akkuyu’da üretilecek elektriği 15 yıl boyunca satın alacak. Her bir kilovatsaat için ödenecek tutar, KDV hariç 12.35 sent.