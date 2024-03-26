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        Haberler Ekonomi Enerji Rusya'dan petrol şirketlerine üretimi azaltma emri - Enerji Haberleri

        Rusya'dan petrol şirketlerine üretimi azaltma emri

        Rusya'nın OPEC ve OPEC+ grubuna verdiği taahhütler doğrultusunda petrol şirketlerine üretimi azaltma emri verdiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 26.03.2024 - 09:28 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:47
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        Rusya'dan petrol şirketlerine üretimi azaltma emri
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        Sektörden üç kaynağın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Rusya hükümeti, OPEC+'ya verdiği taahhütler doğrultusunda Haziran ayı sonuna kadar günlük 9 milyon varil üretim hedefine ulaşmalarını sağlamak için şirketlere ikinci çeyrekte petrol üretimini azaltma talimatı verdi.

        Bu ayın başlarında Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, OPEC'in bazı üyeleri ve müttefik üreticilerle (OPEC+) koordinasyon halinde Rusya'nın ikinci çeyrekte petrol üretimini ve ihracatını günlük 471.000 varil daha azaltacağını söylemişti.

        Novak, üretim için hedeflenen seviyeyi belirtmedi ancak azaltma planlandığı gibi uygulanırsa üretim Haziran ayında yaklaşık 9 milyon varile düşecek.

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        İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, hükümetin her bir şirkete belirli hedefler verdiğini ve bunun da OPEC+'nın uluslararası petrol fiyatlarını desteklemek için üretimi kısma taahhüdünü yerine getirme niyetini gösterdiğini söyledi.

        Rusya Enerji Bakanlığı konuya ilişkin Reuters'ın talebine yorum yapmayı reddetti.

        Rusya'nın petrol ve gaz üretimi, OPEC ile koordineli eylemlerin bir sonucu olarak 2019'daki yıllık 11,7 milyon varil/gün zirvesinden son aylarda yaklaşık 10,8 milyon varile geriledi.

        Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'da özel askeri operasyon olarak adlandırdığı operasyonun başlamasının ardından büyük miktarda veriyi gizli olarak değerlendirdiği için ham petrol üretimine ilişkin istatistikleri açıklamama kararı aldı. Kaynaklar tarafından sağlanan veriler, Rusya'nın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında petrol üretiminin, Rusya'nın üretimi gönüllü olarak azaltma vaatleri doğrultusunda Mart ayına göre sırasıyla yaklaşık %3,6, %4,1 ve %4,9 oranında düşeceğini gösteriyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #rusya
        #opec
        #dünya
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