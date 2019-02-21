Rusya ordusunun yalnızca üçüncü ülke topraklarında yerel bir savaş çıkması halinde ABD ve NATO birliklerine sayı ve donanım bakımından başarıyla karşı koyabileceğini belirten Konstantin Sivkov, bu durumda NATO'nun en fazla 2500 uçak, 1500 helikopter ve 600 İHA'dan oluşan bir birlik oluşturabileceğini ve en fazla 2500 kruz füzesi fırlatabileceğini kaydetti.

"RUSYA, YEREL BİR SAVAŞ İÇİN YETERLİ"

Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre söz konusu NATO güçlerinin 2-3 hafta ilâ 2-3 ay arası sürecek hava harekâtlarına katılabileceğini ve birkaç hava harekâtı gerçekleştirebileceğini öngören Rus uzman, şu ifadeleri kullandı:

"NATO'nun hava harekâtları, 3-5 gün sürecek ve bu sırada en fazla 9 yoğun füze saldırısı düzenlenebilecek. Bu saldırıların başarıyla püskürtülmesi için temel faktör, tüm yüksek irtifa radar sahalarında savaş istikrarının oluşturulması ve sürdürülmesidir. Rus ordusunun ABD ve müttefikleriyle yerel bir savaşa girişmek için yeterli sayıda ağır avcı uçaklarına, taarruz uçaklarına, stratejik uçaklara ve savaş helikopterlerine sahip olduğunu düşünüyorum."

"HAFİF SAVAŞ UÇAĞIMIZ VE RADAR SİSTEMLERİ YETERSİZ"

Bununla birlikte Rusya'nın hafif avcı uçağı, uzun menzilli uçak ve keşif uçağı ile uzun menzilli radar gözlem ve komuta sistemleri ve kargo helikopterleri bakımından yeterli kapasiteye sahip olmadığını belirten Sivkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NÜKLEER SİLAHLARA BAŞVURABİLİRİZ"

"Uzun süreli küresel savaş halinde Rusya, uçak, helikopter ve askeri teçhizat bakımından üstün durumda olan NATO birliklerine uzun süre karşı koyacak güçte değil. Ancak bu senaryoda Rusya'nın nükleer cephaneliği yardıma koşuyor. Ordumuzun dağılma, ülkemizin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün bozulma tehdidi doğduğunda, saldırıları durdurmak için nükleer silahlara başvurabiliriz."