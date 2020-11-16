Rusya'ya 5 milyar dolarlık yeni lisans 0:00 / 0:00

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri, stratejik boyuta taşıyan Akkuyu Nükleer Santralı, her biri bin 200 megavat gücünde 4 üniteden oluşuyor. Birinci ve ikinci ünitelerde inşaat çalışmaları sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir süre önce yaptığı açıklamada, ikinci ünitenin temelinin 8 Nisan 2020'de atıldığını anımsatarak, temel döşemesi betonlama çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Dönmez, Akkuyu’da, üçüncü ünite için 23 Temmuz'da sınırlı çalışma izni verildiğini, dördüncü ünite için yapılan inşaat lisansı başvurusunun da 3 Temmuz'da “uygun” bulunduğunu kaydetti.

LİSANS KARARI

Nükleer Düzenleme Kurumu, geçen hafta Cuma günü gerçekleştirdiği toplantıda, birinci ve ikincinin ardından 5 milyar dolarlık yatırım öngörülen bin 200 megavatlık üçüncü ünitenin de inşaat lisansının verilmesini kararlaştırdı. Dördüncü ve son ünitenin, lisanslama çalışmaları sürüyor. Bunun, gelecek yıl içinde lisansının verilebileceği ifade ediliyor.

Nükleer santralın, toplam yatırım tutarı 20 milyar dolar düzeyinde hesaplanıyor. Bu kapsamda her bir ünite için öngörülen yatırım tutarı 5 miyar dolar.

İLK ÜNİTE 2023 YILINDA

Akkuyu Nükleer Santralı’nın ilk ünitesinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yıldönümünde 2023 yılında işletmeye alınması hedefleniyor. Diğer üniteler de birer yıl arayla devreye girecek.

Devlet, Akkuyu’da üretilecek elektriği 15 yıl boyunca satın alacak. Her bir kilovatsaat için ödenecek tutar, KDV hariç 12.35 sent.