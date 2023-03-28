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Rüyada, karısının kendisini aldattığını gören kimse eşine karşı hiç iyi davranmadığının ilgisiz bıraktığının ve rüya sahibinin kendisini değiştirmeye çalışması gerektiğine işarettir. Bekar bir kız rüyasında sevgilisinin kendisini bir arkadaşıyla aldattığını görmesi, kulağına gelecek dedikodulara aldırış etmemesinin veya kişinin bulunacağı bir ortamda boş lafların konuşulacağına delalettir. Bazı rüya yorumcularına göre ise rüyada aldatılmayı görmek, bir kimsenin rüyasında birisinin kendisini aldattığını görmesi, rüya sahibine Cenab-ı Hakk'tan bir işaret olabilir denmiştir. Rüya sahibi etrafındaki kişilerin kendisine tuzak kurmak isteyen insanlarla çevrili olduğuna ve onların kendisine yakın olduklarına ve tedbir alması gerektiğine bir işarettir.

Rüyada Birini Aldatmanın Anlamı Nedir?

Rüyada ihanete uğramak ya da aldatmak rüya sahibinin yanlış fikirler içinde olduğunun kalabalık ortamlarda söylediği sözlere dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapar. Rüyada birini aldatmanın anlamı nedir? Rüyada birini aldatmak rüya sahibinin sosyal hayatında fazla yorgun olduğu ve bu yorgunluğun verdiği tükenmişlik durumundan dolayı kişinin yanlış kararlar alacağına işaret eder. Rüyada sevdiği kimseyi aldatan bir kişi, iş hayatında yaşadığı sıkıntılı günleri aşmak için daha çok çalışmak zorunda kalabilir. Rüya yorumcularına göre, rüyada aldatmak ilişkideki problemleri gösterir.

Rüyada arkadaşları tarafından ihanete uğramak, rüyayı görenin maddi sıkıntıya veya psikolojik bir krize gireceğine de işaret eder. İbn Şirin’e göre, bir kimsenin aldatılması bu kişinin içinden çıkılması güç bir durumun olduğu veya zihnini çok fazla meşgul eden bir şeyle günlerce uğraşacağının alametlerinden biri olduğuna işaret eder demiştir. Bir erkeğin rüyasında karısına aldatması adamın hayatında yanlış kararlar vereceğine, yanlış seçimler yapacağına ve bundan pişmanlık duyabileceğine işaret eder. Bir kimse rüyasında evinde başkaları veya tanımadığı kişiler tarafından aldatıldığını görse, bu, istediği bir dileğin yerine gelmesine işarettir.

Rüyada İnsanları Aldattığını Ve Kandırdığını Görmek

Rüyada insanları kandırmak rüya sahibinin, büyük maddi sıkıntılara düşeceğine veya kritik bir sıkıntı döneminden geçtiğine işaret eder. Rüyada evli bir kadının aldatıldığını görmesi, rüya sahibinin etrafında kin ve kıskançlık yapan bir takım insanların bulunduğuna ve bu kişilerin söylediği sözlere itibar etmemesi gerektiğine işaret eder. Rüyada insanları aldattığını ve kandırdığını görmek rüyada aldattığını görmek rüya sahibinin çevresindeki kişileri zor duruma sokacağına onları hayal kırıklığına uğratacağına işaret eder. Rüyada insanları aldatmak, eğer rüyada ki kişiler tanınan kimseler ise rüya sahibinin bu kişilerle anlaşmazlık yaşayacağının gösterir. Bir kimsenin rüyasında insanları aldatması, maddi sıkıntı çekeceğine de işaret edebileceği gibi, rüyayı görenin hayatında bir çatışma ve anlaşmazlığa da işaret eder. Rüyada başkalarını aldatmak ev onları üzmek rüya sahibinin iş yerinde ya da aile içinde yaşayacağı bir takım gerginliklere de işaret eder.

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