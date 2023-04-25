Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada Bezelye Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Bezelye Toplamak Anlamı Nedir?
ABONE OL

Rüyada bezelye görmek ne anlama gelir? Rüyada bezelye toplamak anlamı nedir?

Rüyada taze ve güzel bezelye görmek, bolluğa ve güzelliğe giden yola işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin çok çalışması sonucunda elde edeceği kazanç ve bu kazanç ile elde edeceği refaha işaret eder. Bir başka yoruma göre ise bezelye görmek rahat bir geleceğe ulaşmak ve aile ile mutlu bir hayat sürmektir. Rüyada bezelye görmek ne anlama gelir? Rüyada bezelye görmek bir nimet olarak kabul edilir, ancak farklı anlamları vardır. Bir diğer yorum ise rüyasında bezelye gören kimse, iyi bir gelir elde edeceğine ve bu geliri sağlıklı bir şekilde değerlendirebileceğine de yorumlanır.

Rüyada Bezelye Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Bezelye Toplamak Anlamı Nedir?
HABERTURK.COM

Rüyada taze ve temiz bezelye yemek, rüya sahibinin işinde büyük başarılar elde edeceğine, hayatta hiçbir sıkıntı çekmeyeceğine ve helal lokmalar yiyerek elinden geldiğince çevresindeki insanlara faydalı işler yapacağına işarettir. Bazı yorumlar kişinin özgüvenini tazeleyecek çeşitli fırsatlar bulacağına işaret eder. Ancak rüya sahibi bezelye alıp buzdolabında sakladığını görse, bu durumda bir bankada veya hazinede para biriktirmeye yorumlanır.

Rüyada Bezelye Toplamak Anlamı Nedir?

Rüyada bezelye görmek, bereketin bolluğuna ve büyük kazançlara işaret eder. Rüyada bezelye gören kişi hasta veya bir rahatsızlıktan kurtulmaya çalışıyorsa bu rüya hastalıktan kurtulmaya işaret eder. Rüyada bezelye yemek, rüya sahibi için bol hayır ve helal rızık taşıyan biri olduğu söylenmektedir. Rüyada bezelye biçtiğini görmek, rüyayı görenin elde edeceği çok para ve kazancın işaretidir. Rüyada bezelye toplamak anlamı nedir? Bereketli bir rızka ve hayırlara, engelsiz yeni bir hayatın başlangıcına işarettir. Rüyada etli bezelye pişirdiğini gören kimse için bu rüya, helal geçim olarak yorumlanır. Rüyayı gören kız ise ve rüyasında bezelye görmüşse bu kızın başarısı olarak yorumlanır. Kişi evli ise ve etli bezelye pişirdiğini görse, bu istikrarlı bir hayata işaret eder.

Rüyada çürük bezelye topladığını görmek, kişinin birçok sorun ve krizle karşılaşacağı ve bunların üstesinden gelmesi gerekeceği anlamına gelir. Rüyada yerden bezelye topladığını gören kişi öğrenci ise başarısının meyvesini toplar, iş hayatında ise iyi yerlere gelir, bekâr kimse ise yakın zamanda karşısına çıkacak olan kısmeti gösterir. Bezelye topladığını gören kişi çok mala, paraya ve kazanca sahip olur. Evlenmek isteyen bir kişinin rüyasında bezelye görmesi, evlilik tarihinin yaklaştığına ve ona mutluluk ve başarı kapılarının aralandığına işarettir.

Rüyada Bezelye Yemeği Yapmak

Rüyada bezelye yemeği yaptığını görmek genellikle doğurganlık anlamına gelir. Aynı zamanda rüyada bezelye görmek, kişinin iyi bir kazanç elde edeceğine ve bu geliri sağlıklı bir şekilde değerlendirebileceğine işaret eder. Rüyada bezelye yemeği yapmak, rüya sahibine hayırlı bir haberin geleceğine işaret eder. Bu rüya hem iş hem de evlilik hayatında fırsatların açıldığını gösteren bir dönemi anlatır. Rüyada bezelyeleri temizleyip pişirmek üzere olduğunu görmek rüya sahibinin işinde büyük başarılar elde edeceğine, hayatında bir sıkıntı çekmeyeceğine ve helal lokmalar yiyerek çevresindeki insanlara faydalı işler yapacağına delalettir. Rüyada bezelye pişmesi, bol paraya, prestijli bir konuma veya hayırlı bir evlat sahibi olacağına delalettir.

Bekar bir kızın rüyasında bezelye pişirip bir topluluğa sunması, onun evlilik tarihinin yaklaşmasına veya hayattaki başarısına yorumlanır. Bezelye alıp yemek ya da pişirmek geçime işarettir. Bezelyenin yeşil rengi rüyayı gören kişinin durumuna göre yorumlanır. Kişi öğrenci ise başarıya, evli ise müjdeye, bekar kimse ise hayırlı eşe, geniş ve bereketli bir geçime işaret eder.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rüyada Böcek Sürüsü Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Evde Böcek Sürüsü Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Böcek Sürüsü Görmek
Rüyada Bozuk Yumurta Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Bozuk Yumurta Yemek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Bozuk Yumurta Görmek
Rüyada Buzdolabı Temizlemek Ne Anlama Gelir? Rüyada Kirli Buzdolabının İçini Temizlemek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Buzdolabı Temizlemek
Rüyada Farklı Şehirde Olmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Başka Şehirde Olmanın Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Farklı Şehirde Olmak
Rüyada Kazak Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Beyaz Kazak Giymenin Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Kazak Görmek
Rüyada Yatak Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Beyaz Yatak Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Yatak Görmek
Karaman'daki lale bahçesi hareketlendi
YAŞAM Karaman'daki lale bahçesi hareketlendi
Kızılca kuyrukkakan, Mardin'de ilk kez objektife yakalandı
YAŞAM O ilimizde ilk kez fotoğraflandı! "Kolay bir çalışma ...
Yaralı sincaba vatandaştan şefkat eli
YAŞAM Yaralı sincaba vatandaştan şefkat eli
Gökkuşağı bir daire içinde oluşabilir mi? Gökkuşağı hakkında ilginç gerçekler
YAŞAM Gökkuşağı bir daire içinde oluşabilir mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.