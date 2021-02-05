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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in yakın bir arkadaşının kızının doğum günü partisi için çocuk parkını seçtiği görüldü. Çetin'in modacı Raisa ile sohbeti objektiflere böyle yansıdı.

Çocuk parkı içerisinde bir araya gelen grup, doğum günü partisini kutlasa da yetişkin insanların çok olması dikkat çekti. Grup, park içerisinde pandemi kurallarına rivayet etmeye çalışsa da maskesiz oldukları dikkatlerden kaçmadı.

İSYAN ETTİ

Pandemi döneminde ev partilerinde adı sıkça anılan Rüzgar Çetin, çıkan haberlere isyan etti. Görüntülendiğini fark eden Çetin, "Sürekli adımın geçtiği haberlerin içerisinde bir kere fotoğrafım yayınlanmadı. Bir kere taksi ile partinin gerçekleştiği eve arkadaşıma yardım için gittim, tam o sırada kapıdaki kameraman arkadaşlar gördü" deyip, pandemi döneminde kurallara uyduğunu söyledi.

"ŞOKE OLDUM"

Çetin, sözlerine, "Bir kere adımın haberde geçtiği gün evde tenis maçı izliyordum. Haber çıkınca şoke oldum" şeklinde devam etti.