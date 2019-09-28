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Ryan Babel: Beraberlik adil sonuç

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Fenerbahçe derbisinin ardından "Defansif anlamda iyi durumdaydık ancak skor yapamadık. Netice itibarıyla baktığımız zaman 0-0 beraberliğin adil sonuç olduğunu düşünüyorum" dedi

Galatasaray

Fenerbahçe karşısında beklenenin altında kalan Ryan Babel açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldız, istediklerini yapmakta zorlandıklarını belirterek "Hafta boyunca çok iyi hazırlandık. Bu maçın önemini biliyorduk. Girdiğimiz pozisyonlar var ancak bu tip maçlarda yakaladığınız pozisyonları gole çevirmeniz gerekiyor. Defansif anlamda iyi durumdaydık ancak skor yapamadık. Netice itibarıyla baktığımız zaman 0-0 beraberliğin adil sonuç olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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