Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) daha önceden yayımladığı takvime göre bugün Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir değerlendirmede bulunması bekleniyor. Uzmanlar kuruluşun olumlu veya olumsuz bir karar almasını beklemiyor. S&P en son geçtiğimiz yıl ağustos ayında Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB-'den B+'ya düşürmüş. Not görünümünü ise "durağan" olarak teyit etmişti. Söz konusu kredi notu 'yatırım yapılabilir' seviyenin 3 kademe altında duruyor.

MOODY'S VE FITCH İNDİRMİŞTİ

Türkiye'yle ilgili son olarak 'not' karar alan kredi derecelendirme kuruluşu ise Fitch oldu. Fitch geçen ay Türkiye’nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirdi, not görünümünü ise 'negatif' olarak teyit etti. 'BB-' notu Fitch değerlendirmesine göre 'yatırım yapılabilir' seviyenin iki kademe altındaki ülkelere veriliyor.

Daha önce, haziran ayında ise Moody's Türkiye'nin kredi notunda indirime gitti. Kuruluş, Türkiye'nin uzun dönem kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürdü ve görünümün de negatif olmayı sürdürdüğünü açıkladı. 'B1', Moody's değerlendirmesinde 'yatırım yapılabilir' seviyenin 3 kademe altını anlatıyor.

İşte Türkiye'nin not karnesi:

Kuruluş Not Görünüm Açıklama S&P B+ Durağan Yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında Moody's B1 Negatif Yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında Fitch BB- Negatif Yatırım yapılabilir seviyenin 2 kademe altında