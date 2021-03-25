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Kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Moody's tarafından bugün tarihli yayımlanan haftalık kredi görünümü raporunda Naci Ağbal'ın atandıktan sadece dört ay sonra, faiz artırımının ardından TCMB başkanı görevinden alınmasının Türk bankalarının kredi notu açısından olumsuz olduğu belirtildi.

TL'nin değer kaybı ve enflasyonun yükselmesi halinde yurtiçi tasarruf sahiplerinin güveninin zedeleneceği ve yüksek seviyede olan dolarizasyonu artacağı ifade edilen raporda "TL'nin değer kaybı portföy ve yatırım kanalıyla Türkiye'ye para girişlerini azaltacak ve gerçekleşme ihtimali çok düşük de olsa hükümetin uyguladığı politikalar sonucu sermaye kontrollerinin başlatılması riskini artıracaktır. Türk bankalarının yeterli yabancı para likiditesine sahip olması ve 2018 krizinden bu yana dış finansman gereksinimlerini azaltmış olmaları riskleri kısmen sınırlıyor" denildi.

'MALİ DURUM NİSPETEN GÜÇLÜ'

S&P Global tarafından dün yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı:



"Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonundaki kırılganlık son yaşanan olaylarla daha da artabilir. Türkiye'nin mali durumunu hala nispeten güçlü olarak görüyoruz ve bu manevra yapmak için bir miktar alan sağlıyor. Düşük rezervler, kısa vadeli ödemeler dengesi baskılarını kontrol altına alma seçeneklerinin sınırlı olduğu anlamına geliyor. Türk bankacılık sistemi kırılgan durumda olmaya devam ediyor. Baz senaryomuz yetkililerin muhtemelen aşırı oynaklığa karşı koymaya yönelik bazı kısa vadeli tedbirler alması dışında, TL'nin büyük ölçüde piyasada mekanizması içinde dengelenmesine izin verecekleri şeklinde."