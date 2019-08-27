Sabancı Holding, Yünsa'daki yüzde 57.88 oranındaki hissesinin tamamını Sürmegöz Tekstil'e 69 milyon 458 bin liraya satmak üzere anlaştı. Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz iştiraklerinden Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğumuz şirket sermayesinin yüzde 57.88'ini temsil eden 16.878.507,00 TL nominal değerli hisselerin tamamının Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.'ye satışına ilişkin hisse devir anlaşması 27 Ağustos 2019 tarihinde imzalanmıştır.

Hisse devir anlaşmasına göre, Şirketimizin Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu yüzde 57.88 oranındaki hisselerin devir bedeli 69.458.876,54 TL'dir. Hisse devir bedeli pazarlık usulüyle belirlenmiştir.

Hisse senetlerinin devri, ilgili mercilerden alınacak izinler sonrası gerçekleştirilecektir."