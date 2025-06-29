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        Haberler Spor Futbol Sabri Ugan hayatını kaybetti! - Futbol Haberleri

        Sabri Ugan hayatını kaybetti!

        Türk spor basınının duayen isimlerinden Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 18:31 Güncelleme: 29.06.2025 - 19:10
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        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
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        Akciğer kanseri tedavisi gören ünlü spor spikeri Sabri Ugan, yoğun bakıma kaldırılmasının ardından 62 yaşında hayatını kaybetti.

        Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarının anlatımıyla hafızalara kazınan Türk spor medyasının tanınan isimlerinden Sabri Ugan, yaklaşık 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

        Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde hastalığıyla ilgili açıklamada bulunarak; "Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada yokum. Bunun sebebi sağlık sorumlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var ama moralim hiç bozuk değil. Hayata sıkı sık tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Birinci kemoterapiyi tamamladık. Hayattan kopmayın. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim" demişti.

        BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tedavi gördüğü hastanede vefat eden spor spikeri Sabri Ugan için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Bak, mesajında "Spor spikeri Sabri Ugan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk sporunun önde gelen spikerlerinden Sabri Ugan’a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        SABRİ UGAN HAKKINDA

        Sabri Ugan, 1963'te Sakarya’da doğdu. 1985'te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerliğe başladı. Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor.

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