Sadık ceza alacak mı? İşte emsaller

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sadık ceza alacak mı? İşte emsaller

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la oynadığı maçta kırmızı kart gören Sadık Çiftpınar'ın karşılaşma sonrası karma alanda röportaj verdiği için 4 ila 12 maç arasında ceza alacağı konuşuluyor. Ancak PFDK'nın geçmişte verdiği benzer kararlar böyle bir cezanın söz konusu olmadığını ortaya çıkardı

Fenerbahçe

Trabzonspor ile sahasında son dakika golüyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de ikinci sarıdan atılan Sadık Çiftpınar'ın maç sonunda karma alanda röportaj vermesi tartışma konusu olmuştu. 26 yaşındaki futbolcunun bu nedenle 4 ila 12 maç arasında ceza alacağı konuşulurken geçmişte verilen örnek kararlar dikkate alındığında böyle bir tehlikenin olmadığı ortaya çıktı.

OKAN BURUK VE TOSİC ÖRNEĞİ

2017'de Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray maçında tribüne gönderilmesine rağmen karma alana girip röportaj vermişti. Ancak PFDK, Buruk'un sevkine gerek görmemişti. Yine 2017'de Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Dusko Tosic, daha sonra başkasına ait akreditasyon kartıyla derbiyi izlemiş ancak temsilci raporuna yazılmadığı için sadece para cezası verilmişti.

Sadık'ın da karma alanda bulunduğu anda röportaj vermediğini, sadece forma imzalarken kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtladığını savunan Fenerbahçe cephesi, 26 yaşındaki oyuncun diğer örnekler de dikkat alındığında ekstra ceza verilmesinin mümkün olmadığı görüşünde.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Konyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? GS
FUTBOLTerim'in 11'i belli oldu!
Josef Sural'a veda... Gözyaşlarını tutamadılar...
FUTBOLJosef Sural'a veda...
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa | CANLI YAYIN (Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda saat kaçta
FUTBOLİlk 11'ler belli oldu!
Galatasaray - Beşiktaş maçının İddaa oranları
FUTBOLDerbinin İddaa oranları açıklandı!
Konyaspor - Galatasaray maçına doğru! Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLKonyaspor - Galatasaray maçına doğru...
SON DAKİKA! Josef Sural'ın olmadığını fark ettik! Kaza anını anlattılar...
FUTBOL"Sural'ın araçta olmadığını fark ettik"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X