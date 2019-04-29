Sadık ceza alacak mı? İşte emsaller

Trabzonspor ile sahasında son dakika golüyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de ikinci sarıdan atılan Sadık Çiftpınar'ın maç sonunda karma alanda röportaj vermesi tartışma konusu olmuştu. 26 yaşındaki futbolcunun bu nedenle 4 ila 12 maç arasında ceza alacağı konuşulurken geçmişte verilen örnek kararlar dikkate alındığında böyle bir tehlikenin olmadığı ortaya çıktı.

OKAN BURUK VE TOSİC ÖRNEĞİ

2017'de Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray maçında tribüne gönderilmesine rağmen karma alana girip röportaj vermişti. Ancak PFDK, Buruk'un sevkine gerek görmemişti. Yine 2017'de Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Dusko Tosic, daha sonra başkasına ait akreditasyon kartıyla derbiyi izlemiş ancak temsilci raporuna yazılmadığı için sadece para cezası verilmişti.

Sadık'ın da karma alanda bulunduğu anda röportaj vermediğini, sadece forma imzalarken kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtladığını savunan Fenerbahçe cephesi, 26 yaşındaki oyuncun diğer örnekler de dikkat alındığında ekstra ceza verilmesinin mümkün olmadığı görüşünde.